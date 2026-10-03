Nächster Rückschlag für Fortuna Düsseldorf. Nach nur einem Sieg aus sechs Spielen rücken die Aufstiegsplätze in immer weitere Ferne.

Fortuna Düsseldorf hat auch bei der Heimpremiere von Trainer Jens Langeneke einen Befreiungsschlag verpasst. Die Fortuna kam gegen den Aufsteiger SV Meppen nicht über ein 0:0 hinaus und steckt weiter im Mittelfeld der 3. Fußball-Liga fest.

Nach nur einem Sieg aus sechs Spielen rücken die Aufstiegsplätze für den Zweitliga-Absteiger in immer weitere Ferne. Andreas Müller sah zu allem Überfluss in der Nachspielzeit (90.+1) die Gelb-Rote Karte.

Torloses Duell Düsseldorf–Meppen

„Es kribbelt zu 100 Prozent“, hatte Langeneke vor dem Spiel gesagt. Der Nachfolger von Alexander Ende sah vor allem vor der Pause eine klar überlegene Düsseldorfer Mannschaft, Jorrit Hendrix (10.) traf den Pfosten.

Weil nach dem Seitenwechsel auch Meppens Niclas Nadj (69.) aus guter Position nicht erfolgreich war, endete das erste Duell beider Klubs seit März 1998 ohne Tore.

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