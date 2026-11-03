3. Liga: Viktoria Köln baut Tabellenführung aus

In einem turbulenten Spitzenspiel setzt sich der Tabellenführer gegen Saarbrücken durch. Die Kölner vergrößern damit ihren Abstand auf Duisburg.

Viktoria Köln hat in der 3. Fußball-Liga ein Ausrufezeichen gesetzt und die Tabellenführung ausgebaut. Die Rheinländer gewannen das Spitzenspiel gegen den 1. FC Saarbrücken am Freitagabend mit 5:3 (3:0) und vergrößerten den Vorsprung auf den Verfolger MSV Duisburg zumindest für eine Nacht.

Köln legte eine nahezu perfekte erste Halbzeit hin und ging durch Taylan Duman (15.), Niklas Castelle (19.) und Lucas Wolf (36.) komfortabel in Führung. Durch eigene Fehler holte Viktoria die Gäste zurück ins Spiel: Florian Pick (62.) und Gökdeniz Gürpüz (64.) verkürzten per Doppelschlag, ehe David Otto (68.) die schnelle Antwort der Kölner gelang.

Wolf jubelt über das Tor zum 3:0 Wolf jubelt über das Tor zum 3:0 © picture-alliance/SID/Maximilian Koch

Saarbrücken lief nach der Gelb-Roten Karte gegen Kai Brünker (72., wiederholtes Foulspiel) in der Schlussphase in Unterzahl dem Rückstand hinterher. Niklas Swider (86.) erhöhte für die Gastgeber, durch Mladen Cvjetinovic (90.+5) verkürzte der FCS aber nochmals.

Der Tabellenzweite Duisburg ist am Samstag (16.30 Uhr) bei Preußen Münster gefordert. Kölns Vorsprung beträgt drei Punkte.

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