Ein Fußballmärchen, das kaum einer auf dem Zettel hatte

Viktoria Köln feiert einen Kantersieg in Havelse. Beim Schlusslicht macht der Spitzenreiter das halbe Dutzend voll.

Viktoria Köln hat mit einem Kantersieg die Tabellenführung in der 3. Liga behauptet.

Beim Schlusslicht TSV Havelse setzte sich die Mannschaft von Trainer Marian Wilhelm zum Auftakt des 14. Spieltags auch dank Dreierpacker David Otto mit 6:1 (2:0) durch.

Die Spieler von Viktoria Köln bejubeln das 3:0 Die Spieler von Viktoria Köln bejubeln das 3:0 © IMAGO/Eibner

3. Liga: Viktoria Köln thront an der Spitze

Niklas Castelle (21.) und Otto (27., Foulelfmeter) sorgten bereits vor der Pause für eine komfortable Führung der Gäste. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jason Amann (49.) auf 3:0.

Zwar verkürzte Alexander Guiddir (56.) zwischenzeitlich, doch Otto stellte mit zwei weiteren Treffern (58./61.) den alten Abstand wieder her. Pascal Fallmann (68.) setzte den Schlusspunkt.

Köln führt die Tabelle nach dem vierten Sieg in Folge mit nun 32 Punkten weiter an.

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