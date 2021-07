Eintracht Frankfurt: Transfer-Ärger mit Nantes wegen Kolo Muani droht

Zwar ist die Eintracht-Angriffsreihe derzeit noch voll besetzt mit Ragnar Ache, Ali Akman, Dejan Joveljic, Goncalo Paciencia und Neuzugang Rafael Borré. Aber Veränderungen sind bis zum Ende der Transferperiode am 31. August noch zu erwarten. Ob Muani die Lösung in diesem Sommer wird oder ob alles geräuschlos in einem Jahr über die Bühne geht? Unklar. Das letzte Wort ist in dieser Causa noch nicht gesprochen.