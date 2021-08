Haaland, Borussia Dortmund, Messi, FC Bayern - Stefan Effenberg mit Kolumne

Besonders in der ersten Szene hätte es für mich Elfmeter geben müssen. Der Kontakt ist klar da, Upamecano hält Thuram und hindert ihn so am möglichen Torschuss. Da frage ich mich, warum der Keller in Köln Schiedsrichter Marco Fritz nicht darauf hinweist, sich die Szene selbst noch mal anzuschauen.