Bayer Leverkusen: Rolfes adelt Wirtz - "Großartige Voraussetzungen für eine herausragende Karriere"

Die Zahlen sprechen besonders in der bisherigen Spielzeit für den U21-Europameister. Wirtz hat in vier Bundesligaspielen in Serie einen Treffer erzielt. Hinzu kommen bereits vier Vorlagen. In 292 gespielten Bundesliga-Minuten traf er alle 73 Minuten, alle 36,5 Minuten war er einem Tor der Leverkusener beteiligt.