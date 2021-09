Bundesliga, VfL Wolfsburg: Mark van Bommel für Höhenflug verantwortlich

Dank Tabellenplatz vier in der abgelaufenen Spielzeit nimmt Wolfsburg in dieser Saison auch an der Champions League teil. Zunächst gastiert der VfL am Dienstag beim französischen Meister OSC Lille. (Champions League: OSC Lille - VfL Wolfsburg ab 21 Uhr im LIVETICKER) Weitere Gegner in Gruppe G sind Sevilla und Salzburg.