Bundesliga: Steffen Baumgart stichelt wegen Florian Wirtz gegen Leverkusen

Nach seinem Wechsel nach Leverkusen reifte er in Rekordzeit zum Leistungsträger und Nationalspieler. In dieser Saison war er in sieben Bundesligaspielen bereits an zehn Treffern direkt beteiligt (vier Tore, sechs Vorlagen). Viermal spielte er bislang in der DFB-Elf unter Bundestrainer Hansi Flick.