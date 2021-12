Der SC Freiburg als europäische Spitze - Kolumne von Tobias Holtkamp

Watzke macht keine Hoffnung darauf, dass sich an den Kräfteverhältnissen in den nächsten Jahren etwas ändern könnte: „Wenn ich jetzt sage, ich erhöhe unseren Etat von 150 auf 300 Millionen Euro, dann glaube ich, dass wir konkurrenzfähig sind. Aber in zwei Jahren mache ich wieder Gläubigerversammlung...“