Glasner schwärmt von Wirtz: "Spielt auf wahnsinnig hohem Niveau"

Einen derartigen Ausnahmespieler könne man "nur als Mannschaft stoppen", führte Glasner aus: "Da müssen wir sehr diszipliniert agieren." Generell erwartet er nach dem Gruppensieg in der Europa League am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ein "sehr schwieriges" Heimspiel. "Bayer hat zuletzt wieder eindrucksvoll gezeigt, welche Qualität sie haben. Offensiv sind sie sehr gefährlich, haben sehr viel Speed", so Glasner.