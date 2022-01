Bundesliga: Filip Kostic fällt mit Corona aus - So könnte Eintracht Frankfurt spielen

Nationalspieler Ajdin Hrustic hat in seiner Zeit beim FC Groningen auf den Flügeln ausgeholfen. Der Australier erklärte seine Rolle dort zwar mit dem System, er sei kein klassischer Außenbahnspieler gewesen. Doch mit seinem starken linken Fuß, einer durchaus passablen Technik und dem nötigen Biss könnte Hrustic möglicherweise der gesuchte Kostic-Ersatz für 90 Minuten in Augsburg sein. In Groningen gelangen ihm in 13 Einsätzen auf dieser Position immerhin zwei Vorlagen.