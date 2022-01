Hoeneß lobt Haaland, aber betont: Wir haben Lewandowski

Uli Hoeneß hält Gedanken von Bayern München an eine Verpflichtung von Borussia Dortmunds Erling Haaland für überflüssig. Robert Lewandowski „wird mindestens noch drei, vier Jahre auf so hohem Niveau spielen können. Und da wäre der FC Bayern ja mit dem Klingelbeutel geschlagen, wenn er Robert fortschicken und um jeden Preis Erling Haaland holen würde“, sagte Hoeneß in einem Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).