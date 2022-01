Neuer und drei weitere Bayern-Spieler mit dem Coronavirus infiziert

Als Konsequenz haben die Münchner ihren Trainingsauftakt von Sonntag auf Montag verschoben. Infolge der Anpassung des Test- und Hygienekonzepts an die aktuelle Pandemie-Lage werden zunächst alle Spieler, Trainer und Staff-Mitglieder am Morgen des 3. Januar einen PCR-Test machen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann startet am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach in die Rückrunde.