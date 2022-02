Bundesliga: Droht Eintracht Frankfurt gleiches Dilemma wie Bayern und Gladbach?

„Ganz klar ist: Wir wollen mit keinem Leistungsträger ins letzte Vertragsjahr gehen. Das, was ich bei anderen Vereinen probiere, nämlich Spieler ablösefrei zu bekommen, muss ich für die Eintracht verhindern“, kündigte Sportvorstand Markus Krösche zuletzt in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau an.