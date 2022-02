Bundesliga: Lehrreichste Fußballpause aller Zeiten endet, Eberl, Rummenigge und Co. im Fokus - eine Kolumne

Wir alle waren ganz emphatisch und verstanden Eberl und nickten wohlwollend. Mir selbst stand eine Träne im Auge. Als sämtliche Journalisten dem Max vor ihrer Frage erst mal nur das Beste wünschten, wirkte das ein bisschen erzwungen, aber es war gut, man fühlte überall diese Sehnsucht nach Wärme in einem Geschäft, in dem immer Winter ist. In dem niemandem mehr auffällt, wie seltsam es doch ist, dass es für einen Ausbruch von Menschlichkeit eine gut organisierte Pressekonferenz und WLAN braucht. Aber gut, es ist so. Selten war mehr Zuneigung als in diesem Moment.