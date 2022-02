Bundesliga: Spielt Youssoufa Moukoko für die U19 des BVB in der Youth League?

Der inzwischen 17-Jährige, der beim 1:1 des BVB gegen den FC Augsburg in der 68. Spielminute eingewechselt wurde, bringt es in dieser Spielzeit bislang auf insgesamt elf Einsätze in der Bundesliga, dabei handelte es sich zumeist aber um Kurzeinsätze. Zuletzt hatte sein Berater mit kritischen Aussagen in Richtung des BVB für Aufsehen gesorgt.