Bayer gegen Magaths Hertha: Schick-Comeback deutet sich an

Ob Schick ("Ein Unterschiedsspieler, er hat eine große Wichtigkeit für uns") schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC zum Einsatz kommen wird, ließ der Schweizer Fußballlehrer offen. Man wolle kein Risiko eingehen. Am 19. Februar hatte der tschechische EM-Star Schick, der in dieser Saison schon 20 Treffer für Bayer in der Bundesliga erzielte, beim Spiel in Mainz einen Muskelfaserriss in der linken Wade erlitten.