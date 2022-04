Bundesliga: FC Augsburg – VfL Wolfsburg, 3:0 (1:0)

Für den VfL gab es in der Partie gegen Augsburg, an deren Ende eine 0:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der FC Augsburg als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel war Wolfsburg in einem Match auf Augenhöhe ein 1:0-Sieg geglückt.