Bundesliga: VfL Bochum 1848 – DSC Arminia Bielefeld (Freitag, 20:30 Uhr)

Nach neun Ligaspielen ohne Sieg braucht DSC Arminia Bielefeld mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Freitag, im Spiel gegen den VfL Bochum 1848. Der VfL schlug Borussia Dortmund am Samstag mit 4:3 und hat somit Rückenwind. Zwar blieb die Arminia nun seit neun Partien ohne Sieg, aber gegen Hertha BSC trennte man sich zuletzt wenigstens mit einem 1:1-Remis. Das Hinspiel entschied Bielefeld für sich und feierte einen 2:0-Sieg.