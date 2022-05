Mögliche Wettbewerbsverzerrung: Glasner weist Kritik zurück

Während Bayer um die Qualifikation für die Champions League kämpft, befindet sich die Eintracht in der Liga im Niemandsland der Tabelle. In der Europa League stehen die Hessen dagegen vor dem Einzug ins Endspiel. Am Donnerstag steigt das Halbfinal-Rückspiel gegen den englischen Premier-League-Klub West Ham United. Das Hinspiel in London hatten die Frankfurter am vergangenen Donnerstag 2:1 gewonnen.