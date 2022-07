Bochum siegt im Test in Bocholt

Den Testauftakt hatten die Bochumer mit 2:0 beim Regionalligisten Wuppertaler SV für sich entschieden, es folgte ein 1:1 beim Oberligisten 1. FC Monheim. Am 30. Juli wartet in der ersten Runde des DFB-Pokals Regionalligist Viktoria Berlin auf den VfL. In der Bundesliga geht es für Bochum eine Woche später gegen den FSV Mainz 05 los.