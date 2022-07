Bundesliga: "Lewandowski hat den Schiedsrichter ausgetestet" - Schiedsrichter Stegemann blickt zurück

Zum technischen Hilfsmittel des VAR erklärt Stegemann zwei unterschiedliche Herangehensweisen. „Die Frage ist: Wo will man hin, was ist die Grundidee des Videoassistenten? Wir haben den VAR damals eingeführt, um klare und offensichtliche Fehlentscheidungen herauszufiltern. So sind wir damals an den Start gegangen und haben die Eingriffsschwelle sehr hoch gesetzt.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)