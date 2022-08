Bundesliga: Borussia Dortmund – TSG 1899 Hoffenheim (Freitag, 20:30 Uhr)

Die TSG 1899 Hoffenheim will mit dem Rückenwind von drei Siegen in Folge bei Borussia Dortmund punkten. Letzte Woche gewann Dortmund gegen Hertha BSC mit 1:0. Damit liegt der BVB mit sechs Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Die TSG strich am Samstag drei Zähler gegen den FC Augsburg ein (1:0).