Matthäus lobt Salihamidzic

Die Bayern hatten im Sommer zwar Robert Lewandowski an den FC Barcelona verloren, im Gegenzug aber unter anderem Sadio Mane und Matthijs de Ligt geholt. „Man stelle sich nur mal vor, Brazzo wäre es auch noch gelungen, für Tolisso und Süle Ablöse zu generieren. Dann wäre die Transfer-Bilanz der Bayern finanziell auch noch ausgeglichen gewesen. Das hätte dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Aber auch so waren Käufe und Verkäufe das Beste, was man seit Langem auf dem Transfermarkt gesehen hat“, so Matthäus.