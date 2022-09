Bundesliga: Hertha BSC – TSG 1899 Hoffenheim (Sonntag, 15:30 Uhr)

Daheim hat Hertha BSC die Form noch nicht gefunden: Die zwei Punkte aus drei Partien sind eine verbesserungswürdige Bilanz. Die Elf von Coach Sandro Schwarz steht aktuell auf Position 13 und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Wer die Hertha als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 16 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Bisher verbuchte Hertha BSC einmal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen drei Unentschieden und drei Niederlagen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang der Hertha auch nur ein Sieg in fünf Partien.