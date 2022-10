Bundesliga: Alonso über Wirtz und die WM: "Werden ihn nicht stoppen"

Wirtz (19), der sich Ende Mai einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, bestreitet seit Wochenbeginn wieder Teile des Mannschaftstrainings. Der offensive Mittelfeldspieler soll auf der bis zu 55 Namen umfassenden Liste mit Kandidaten für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) stehen. Bundestrainer Hansi Flick will am 10. November seinen endgültigen Kader mit 23 Feldspielern und drei Torhütern benennen.