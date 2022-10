Baumgart: „Modeste nicht für die BVB-Krise verantwortlich“

FC-Trainer Steffen Baumgart hat am Sonntag vehement Partei für seinen einstigen Schützling Anthony Modeste ergriffen, der beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund in der Kritik steht. „Es ist nicht in Ordnung, was auf ihn einprasselt. Er ist ein Spieler, einer von vielen. Er ist nicht für die Krise von Borussia Dortmund verantwortlich“, sagte der Coach des 1. FC Köln bei Bild-TV.