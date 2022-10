Bundesliga: 1. FC Köln – Borussia Dortmund, 3:2 (0:1)

Julian Brandt nutzte die Chance für den BVB und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Zur Pause waren die Gäste im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung. Das 1:1 von Köln bejubelte Florian Kainz (53.). Steffen Tigges brachte der Heimmannschaft nach 56 Minuten die 2:1-Führung. In der 61. Minute änderte Steffen Baumgart das Personal und brachte Sargis Adamyan und Florian Dietz mit einem Doppelwechsel für Tigges und Ondrej Duda auf den Platz. Dejan Ljubicic beförderte das Leder zum 3:1 des 1. FC Köln über die Linie (71.). Edin Terzic wollte Dortmund zu einem Ruck bewegen und so sollten Emre Can und Tom Rothe eingewechselt für Donyell Malen und Raphael Guerreiro neue Impulse setzen (77.). In der 78. Minute erzielte Rothe das 2:3 für Borussia Dortmund. Am Ende behielt Köln gegen den BVB die Oberhand.