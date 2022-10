Bundesliga, 10. Spieltag: Beendet Streich seine schwarze Serie gegen Bayern-Trainer Nagelsmann?

Das Waldstadion sieht ein Duell, das Tippfreunden einige Garantien ausstellt. Bisher fielen in der Bundesliga immer Tore, in 74 Spielen (Bundesligarekord). Die letzten neun Partien gewann stets der Gastgeber, 15-mal in Folge gab es auch kein Unentschieden – in Frankfurt 20x, zuletzt 1996 (1:1). Die Eintracht plagt eine Heimschwäche, von 14 Spielen in 2022 gewann sie nur drei.