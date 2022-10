Bundesliga: Achtung, Bayern! Das macht Hoffenheim so stark

In diesen acht Partien kassierte Hoffenheim sage und schreibe 23 Gegentore, was TSG-Sportdirektor Alexander Rosen dazu veranlasste, etwas in der Abwehrzentrale zu verändern. Vom FC Schalke verpflichteten die Kraichgauer Ozan Kabak, Stanley Nsoki kam vom belgischen Meister Club Brügge. Rosen reagierte mit den Verpflichtungen auf eine kaum eingespielte Verteidigung, lediglich Kevin Vogt war unter Hoeneß zentral gesetzt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)