Bundesliga: Sport-Club Freiburg – 1. FSV Mainz 05, 2:1 (2:0)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 32.000 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Michael Gregoritsch war es, der in der dritten Minute zur Stelle war. Daniel-Kofi Kyereh nutzte die Chance für den Sport-Club Freiburg und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. Das 1:2 des 1. FSV Mainz 05 stellte Aaron Martin Caricol sicher (52.). Bo Svensson setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Edimilson Fernandes und Jae-Sung Lee auf den Platz (66.). Mit Kyereh und Ritsu Doan nahm Christian Streich in der 69. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Woo-Yeong Jeong und Kevin Schade. Bo Svensson wollte den FSV zu einem Ruck bewegen und so sollten Angelo Fulgini und Delano Burgzorg eingewechselt für Danny da Costa und Jonathan Burkardt neue Impulse setzen (77.). Obwohl dem SC nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Mainz zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.