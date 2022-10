BVB-Boss Kehl sauer: "Wenn wir uns so anstellen ..."

Der BVB hatte den Sieg bei den Geißböcken am Samstag trotz Führung noch verspielt. „Wenn wir uns so anstellen, wie in der zweiten Halbzeit, klaffen Anspruch und Wirklichkeit deutlich auseinander“, sagte Kehl den Ruhr Nachrichten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)