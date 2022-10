Müller, Kimmich, Coman: Nagelsmann macht bei Bayern-Trio vor BVB-Duell Hoffnung

Im Champions-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen am Dienstag (18.45 Uhr) müssen alle drei noch passen. Kimmich und Müller seien symptomfrei und „scharren mit den Hufen“, um am Samstag (18.30 Uhr) beim BVB auflaufen zu können, sagte Nagelsmann: „Wenn am Freitag die Tests gut verlaufen, sind beide Kandidaten für Dortmund.“