Nagelsmann hofft auf baldige Rückkehr von Kimmich und Müller

Im Champions-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) müssen Kimmich und Müller passen. Beide seien symptomfrei und "scharren mit den Hufen", um am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim BVB auflaufen zu können, sagte Nagelsmann: "Wenn am Freitag die Tests gut verlaufen, sind beide Kandidaten für Dortmund."