Schiri Osmers verteidigt Gelbe Karte gegen Kölner Duda

Duda hatte Özcan von hinten in Kniehöhe umgrätscht und war von Osmers dafür lediglich verwarnt worden (25.). "Mehr Rot geht ja wohl nicht", schrieb der frühere Bundesliga-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer in der Bild am Sonntag über die "Mutter aller Platzverweise". Die Entscheidung mache ihn ebenso "fassungslos" wie der Fakt, dass der Video-Schiedsrichter nicht eingegriffen habe.