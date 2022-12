Bayer 04 Leverkusen: Die lange Leidenszeit ist vorbei! Wirtz-Comeback nach 272 Tagen Pause, aber 0:3-Pleite bei Rangers

Nach dem Spiel zeigte sich Wirtz glücklich über sein Comeback nach langer Leidenszeit. „Heute in der Besprechung, da habe ich schon ein Kribbeln in den Beinen gespürt. Es hat mich natürlich gefreut. Und es war auch irgendwie etwas neues wieder einmal an so einem Spieltag dabei zu sein, den ganzen Ablauf mitzumachen und das Spiel dann. Es war ein sehr schönes Gefühl“, gab der Nationalspieler einen Einblick in seine Gefühlswelt.