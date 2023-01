Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Nach sechs Ligaspielen ohne Sieg braucht der 1. FSV Mainz 05 mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Samstag, im Spiel gegen den VfL Bochum 1848. Der FSV zog gegen Borussia Dortmund am letzten Spieltag mit 1:2 den Kürzeren. Am vergangenen Spieltag verlor der VfL gegen Bayer 04 Leverkusen und steckte damit die zehnte Niederlage in dieser Saison ein. Eine klare Angelegenheit war das Hinspiel nicht. Mainz siegte nur knapp mit 2:1.