Bundesliga: VfL Bochum 1848 – FC Schalke 04 (Samstag, 15:30 Uhr)

Der VfL trifft am Samstag mit Schalke auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Am letzten Spieltag nahm Bochum gegen den SV Werder Bremen die 15. Niederlage in dieser Spielzeit hin. Zuletzt kam der FC Schalke 04 zu einem 2:1-Erfolg über den VfB Stuttgart. Im Hinspiel strich S04 die volle Punktzahl ein und feierte einen 3:1-Erfolg über den VfL Bochum 1848. Ein Fingerzeig für das Rückspiel?