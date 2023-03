Fischer über Meisterschaftskampf: „Zuerst auf uns schauen“

Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin will weiter nichts von einer möglichen Einmischung in den Meisterschaftskampf wissen. „Wir spielen gegen Stuttgart, alles andere interessiert mich nicht. Wir müssen zuerst auf uns schauen“, sagte Fischer vor der Partie gegen das schwäbische Schlusslicht am Samstag (15.30 Uhr/Sky), die drei Stunden vor dem Liga-Gipfel zwischen Meister Bayern München und Tabellenführer Borussia Dortmund angepfiffen wird.