Wirtz „verwundert“ über Barca-Gerüchte

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz zeigt sich überrascht über die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona. „Ich habe noch gar nichts gehört von meinem Vater. Ich habe es auch gelesen und war verwundert“, sagte der Profi von Bayer Leverkusen am Dienstag im Kreise der DFB-Auswahl in Frankfurt.