Gnabry und Coman erlösen schwache Bayern

Das war wenig meisterlich! Bayern München hat die unfreiwillige Vorlage von Borussia Dortmund quälend mühevoll genutzt und die Tabellenführung zurückerobert - in dieser Form aber bleibt der elfte Titel nacheinander akut gefährdet. Die verunsicherte Elf von Thomas Tuchel bezwang das Schlusslicht Hertha BSC mit 2:0 (0:0), damit beträgt das dünne Polster vier Runden vor Saisonende einen Punkt.

Neben den seltsam schwachen Stars rücken immer mehr die Bosse in den Brennpunkt. Von den treuesten Fans in der Südkurve gab es erneut massive Kritik, diesmal am "Ahead"-Programm des wankenden Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn. Der Anhang wünscht sich seinen Klub im Kontrast zu Kahn als "Familie", regiert "mit Hirn und Herz" und "regional verwurzelt", wie es auf Bannern unter anderem hieß.