Remis gegen Bayer: Union muss um die Königsklasse zittern

Union Berlin hat den Big Point im Champions-League-Rennen verpasst, den Überfliegern Bayer Leverkusen aber immerhin einen Punkt abgetrotzt. Gegen die wohl formstärkste Mannschaft der Bundesliga kam das leidenschaftlich aufspielende Team von Trainer Urs Fischer am Samstag trotz guter Chancen nur zu einem 0:0.

Europa-League-Halbfinalist Bayer hätte derweil mit einem Erfolg in Berlin bis auf fünf Zähler an Union heranrücken können und weilt nun weiterhin auf Platz sechs. Die Champions League ist für die Mannschaft von Coach Xabi Alonso, nun 14 Pflichtspiele in Serie unbezwungen, bei 48 Zählern aber zumindest theoretisch möglich.