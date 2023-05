Bochum verabschiedet neun Spieler - Grave bleibt

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat am Mittwoch den Abschied von neun Spielern bekannt gegeben. Die ausgeliehenen Profis Dominique Heintz (von Union Berlin), Saidy Janko (Real Valladolid), Marko Johansson (Hamburger SV), Pierre Kunde Malong (Olympiakos Piräus) und Keven Schlotterbeck (SC Freiburg) kehren zu ihren Stammvereinen zurück.

Bei Ivan Ordets, der in der zurückliegenden Saison dank der FIFA-Sonderregelung vom russischen Erstligisten Dynamo Moskau verpflichtetet werden konnte, ist eine Weiterbeschäftigung in Bochum zwar angedacht, aber noch nicht fixiert.

"Die FIFA-Sonderregelung ist um weiteres Jahr verlängert worden. Dennoch können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage darüber treffen, ob Ivan auch in der kommenden Saison das VfL-Trikot tragen wird, aber wir bemühen uns sehr um ihn", sagte Marc Lettau, der Technische Direktor des VfL.

Zu den Verabschiedeten gehören auch Vasilios Lampropoulos, Silvere Ganvoula und Konstantinos Stafylidis. Zuvor hatten die Westfalen den Vertrag mit Ersatztorwart Paul Grave, der am Saisonende ausgelaufen wäre, um zwei Jahre bis 30. Juni 2025 verlängert. Der 22 Jahre alte Schlussmann gehört seit 2019 dem Profikader an und soll nun Spielpraxis im Herrenbereich sammeln. Aus diesem Grund wird Grave zur neuen Saison an den Regionalliga-Tabellenzweiten Wuppertaler SV verliehen.