Sebastian Hoeneß glaubt an die Chance des VfB

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart geht mit viel Optimismus in die Relegationsspiele gegen den Hamburger SV. „Druck kann auch positiv sein und antreiben.

Er kann sich umwandeln in Entschlossenheit und Kraft. Wir sind zuversichtlich“, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth vor dem Hinspiel am Donnerstag ( 20.45 Uhr im LIVETICKER ) gegen den Zweitliga-Dritten bei Sky .

Auch Trainer Sebastian Hoeneß zeigte sich positiv gestimmt. „Ich erlebe die Mannschaft nicht nervös. Ich erlebe sie fokussiert“, sagte er am Mittwoch. Es komme natürlich Druck auf, „aber ich bin mir sicher, dass wir gut gewappnet sind – inhaltlich, aber auch mental. Wir haben schon einige Drucksituationen gut gelöst in den letzten Wochen.“

VfB bangt um Bredlow

Durch das 1:1 gegen die TSG Hoffenheim am 34. Spieltag waren die Stuttgarter noch auf den 16. Platz abgerutscht. Für den VfB wäre es nach 1975, 2016 und 2019 der vierte Abstieg. Vor vier Jahren waren sie ebenfalls in der Relegation am damaligen Zweitligisten Union Berlin gescheitert.