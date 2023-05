Nach Machtkampf: Hellmann bleibt Frankfurt erhalten

Frankfurt am Main (SID) - Vorstandssprecher Axel Hellmann bleibt dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt nach dem Machtkampf in der Führungsspitze erhalten. Laut Klubangaben habe der 51-Jährige seine Entscheidung am Dienstagmorgen dem Aufsichtsratsvorsitzenden Philip Holzer mitgeteilt. Hellmann, derzeit Teil einer Interims-Doppelspitze bei der Deutschen Fußball Liga (DFL), war zuvor mit einem dauerhaften Wechsel zum Ligaverband in Verbindung gebracht worden.