Frimpong, Tapsoba oder Arthur: Er steckt hinter vielen Bayer-Transfers

Neuer Kaderplaner: Falkenberg folgt auf Steidten

Bereits in den letzten vier Jahren seiner Profi-Laufbahn absolvierte das „Mastermind“ an der IST-Hochschule für Management den Bachelor in Sportsbusiness Management. Ex-Sportdirektor Jonas Boldt war es, der ihn als Praktikant zu Bayer holte. Die Entwicklung seitdem? Sie kennt nur eine Richtung.