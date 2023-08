FC Bayern: Hainer fordert stärkeren Nachwuchs

Präsident Herbert Hainer von Fußball-Rekordmeister Bayern München hat eine stärkere Einbindung des eigenen Nachwuchsleistungszentrums gefordert. „Wir müssen talentierte Spieler früh genug an den Campus holen und sie so entwickeln, dass sie echte Alternativen in unserem Bundesliga-Kader werden können“, sagte Hainer dem Münchner Merkur/tz: „Es ist ganz klar unser Ziel, dass der Campus noch effizienter wird.“