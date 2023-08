"Im Moment wahrscheinlich der beste Stürmer der Liga": Wolfsburgs Antwort auf Harry Kane?

Nach seinem zweiten Streich begab sich Jonas Wind noch in den Katakomben der Kölner Arena auf die Suche nach den Gründen für seine Leistungsexplosion. „Vielleicht ist es nur die neue Frisur“, sagte der dänische Stürmer mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Zwei Tore zum Auftakt gegen Heidenheim, jetzt zwei Treffer beim FC - der Mann mit den herausstechenden silbernen Haaren ist in der Frühphase der Saison die Wolfsburger Lebensversicherung - und zumindest bisher sogar noch treffsicherer als 100-Millionen-Euro-Mann Harry Kane (drei Treffer).

Auch Wolfsburgs Trainer Niko Kovac kommt bei dem Dänen ins Schwärmen und hält ihn aktuell sogar für den besten Bundesliga-Stürmer: „Er ist im Moment der Stürmer Nummer 1 bei uns und wahrscheinlich auch in der Liga. Er trifft derzeit alles und ist richtig gut drauf. Er ist körperlich fit, sehr motiviert und einer der vorweggeht.“

Greift Wind sogar den Lewandowski-Rekord an?

Gemeinsam mit Union Berlins Kevin Behrens führt Wind sogar die Torjäger-Liste der Bundesliga nach zwei Spieltagen an. Sollte der Wolfsburger diese Torquote halten, würde sogar Robert Lewandowskis unglaublicher Rekord von 41 Toren in einer Saison in Gefahr geraten.