kicker: Bonucci-Transfer zu Union Berlin naht

Fußball-Bundesligist Union Berlin steht offenbar vor dem nächsten Transfer-Coup. Wie der kicker am Donnerstag berichtete, wird der italienische Europameister Leonardo Bonucci (36) in Kürze zum Medizincheck in der Hauptstadt erwartet. Demnach haben sich beide Parteien auf den Wechsel geeinigt, der 36-Jährige soll einen Einjahresvertrag erhalten. Als Ablösesumme waren zuletzt zwei Millionen Euro im Gespräch gewesen.