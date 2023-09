Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 – 1. FC Union Berlin, 1:0 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Jan-Niklas Beste versenkte vor 15.000 Zuschauern einen Freistoß im Netz und besorgte so die 1:0-Führung für Heidenheim. Gleich drei Wechsel nahm Union in der 74. Minute vor. David Fofana, Leonardo Bonucci und Robin Gosens verließen das Feld für Benedict Hollerbach, Mikkel Kaufmann und Jérôme Roussillon. Wenig später kamen Thomas Keller und Florian Pick per Doppelwechsel für Norman Theuerkauf und Eren Dinkçi auf Seiten des 1. FC Heidenheim 1846 ins Match (90.). Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Sascha Stegemann feierten die Gastgeber einen dreifachen Punktgewinn gegen den 1. FC Union Berlin.